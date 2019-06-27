رسميا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا

أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم، أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو.

وقال "البارسا" في بيان "توصل برشلونة وفالنسيا لاتفاق لانتقال اللاعب نوربرتو مورارا نيتو".

وأضاف "قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو، إضافة إلى تسعة ملايين كمكافآت".

وأوضح النادي الكتالوني، أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يكون نيتو (29 عاما) خيارا بديلا للحارس الأساسي الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وسيوقع نيتو على عقد لمدة أربع سنوات مع برشلونة ليستمر في صفوفه حتى نهاية موسم 2022-2023، وسيعوض رحيل الحارس الهولندي يسبر سيلسن، الذي انتقل إلى فالنسيا أمس الأربعاء.

وخاض نيتو، 47 مباراة مع فالنسيا في كافة المسابقات في الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات في الدوري، ليساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع.

المركز: رويترز