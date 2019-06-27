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المكسيكية فال تكشف علاقتها مع وردة.. وتشكر النساء المصريات

الرياضة

المكسيكية فال تكشف علاقتها مع وردة.. وتشكر النساء المصريات
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كشف عارضة الأزياء المكسيكية، جيوفانا فال، صاحبة مقطع الفيديو المخل بالآداب الذي تسبب في استبعاد المصري عمرو وردة من منتخب بلاده، كشفت عن طبيعة وحجم علاقتها باللاعب المصري.

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وكتبت جيوفانا فال على "تويتر" أنها لم تدخل في علاقة مع وردة، ولم يتقابلا من قبل، مضيفة أن تواصلهما كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت: "لم أرغب في إيذائه" محملة الجمهور مسؤولية توجيه "الإساءات" إلى وردة بعد أن تداول مستخدمون المقطع المصور على الشبكات الاجتماعية مطالبين باستبعاده من منتخب الفراعنة.

وأضافت أنها لا تفهم أسباب توجيه الانتقادات: "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسيا بالعديد من النساء".

وأعربت الفتاة المكسيكية عن شكرها للمرأة المصرية على ما قالت "دعمها لي في أزمتي".

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر أمس الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراته ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (2-0)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

المصدر: وكالات

 

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