برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب نيمار

يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر تلقي عقوبة قاسية، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيعاقب "الفيفا" النادي الكتالوني في حال ثبوت دخول النادي في مفاوضات مباشرة مع نيمار، للحصول على خدماته في الموسم المقبل، وفقا لأحكام المادة 18 من النظام الأساسي للاتحاد التي تتعلق بالعقود بين اللاعبين المحترفين والأندية، وذلك حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويسمح الفيفا للأندية بالتحدث مباشرة مع لاعبي الفرق الأخرى، إذا كان متبقي في عقد اللاعب ستة أشهر فقط.

وفي حالة اللاعب البرازيلي فإن عقده مع بطل الدوري الفرنسي يمتد حتى صيف 2022، وهو ما يدين التحركات الأخيرة لمسؤولي النادي الكتالوني، لإعادة نيمار لصفوف "البارسا"، دون معرفة من قبل إدارة ناديه الفرنسي.

‼️🚨 La FIFA sancionaría al Barça si hay principio de acuerdo con Neymar sin el OK del PSGhttps://t.co/BjEFNFfIdMpic.twitter.com/q2ygT9mwLw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 26, 2019

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وذكرت عدة تقارير لوسائل إعلام إسبانية أن برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع نيمار حول راتبه السنوي وشروط التعاقد، ليتبقى فقط إقناع مسؤولي باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة.

يذكر أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: mundodeportivo.com