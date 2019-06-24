كشف مصير صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية مصير صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى ناديه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "TF1" الفرنسي، فإن إدارة الفريق الكتالوني لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في سان جيرمان، لاستعادة النجم البرازيلي.

وذكر الموقع أن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع صاحب الـ27 عاما، يعود بالأساس إلى عدم رغبة الفريق الباريسي في التخلي عن نجمه الأول.

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وأوردت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن نيمار أبلغ إدارة "البلوغرانا" برغبته في العودة إلى ملعب "كامب نو"، الذي قضى فيه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل الانتقال إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر: sportbox.ru