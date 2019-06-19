نيمار يعلن الانقلاب على سان جيرمان برسالة نارية

وجه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة صادمة إلى إدارة ناديه بشأن انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار وجه رسالة صادمة إلى إدارة ناديه قال فيها: "لا أريد اللعب أكثر في باريس سان جيرمان، أريد أن أعود إلى منزلي الذي كان يجب ألا أغادره أبدا".

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ومن الواضح أن نيمار يقصد في رسالته أنه يريد مغادرة باريس للعودة إلى ناديه السابق برشلونة الذي قضى فيه 4 سنوات حقق من خلالها العديد من الألقاب، ويأتي على رأسها الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ومع ازدياد التقارير حول قرب مغادرة نيمار للنادي الباريسي واقترابه من العودة لبرشلونة، ذكرت شبكة "غلوب سبورت" العالمية، أن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

ويمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022، الأمر الذي يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: mundodeportivo.com

















