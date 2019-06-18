نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة بصفقة تبادلية ضخمة مع سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية عديدة اليوم الثلاثاء أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني ناديه السابق هذا الصيف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية فإن نيمار يريد مغادرة نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين فقط من الانتقال إليه، والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

Neymar 'closing in on Barcelona return' with PSG set to accept at least one of Ousmane Dembele, Ivan Rakitic and Samuel Umtiti plus £90m https://t.co/PAsMeess6fpic.twitter.com/ooeRyKPzI6 — MailOnline Sport (@MailSport) June 18, 2019

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ونقلت الصحيفة عن شبكة "غلوب سبورت" العالمية، معلومات بأن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

ويمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022، الأمر الذي يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات