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مفاجأة من العيار الثقيل.. بوفون يعود إلى يوفنتوس من جديد

الرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل.. بوفون يعود إلى يوفنتوس من جديد
Reuters MASSIMO PINCA
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كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" التلفزيونية أن نادي يوفنتوس يعتزم استعادة حارس مرماه وقائده السابق الإيطالي جيانلويجي بوفون مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جيانلوكا دي مارزيو، مراسل شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن جيانلويجي بوفون قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل اللعب لعام واحد، قبل أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

وسيلعب بوفون احتياطيا مقابل تواجد البولندي فويتشيك تشيزني أساسيا في تشكيلة "السيدة العجوز".

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ولعب جيانلويجي بوفون بقميص يوفنتوس قادما من بارما في عام 2001 حتى عام 2018 ، لكنه قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان لخوض تجربة جديدة، قبل أن يقرر النادي الفرنسي عدم تجديد عقده الذي امتد لعام واحد.

يذكر أن بوفون كان قد اعتزل اللعب بشكل دولي بعد فشل منتخب إيطاليا في بلوغ نهائيات مونديال روسيا.

المصدر: gianlucadimarzio.com

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