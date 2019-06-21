أثار الإيطالي جيانلويجي بوفون، الحارس السابق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان، حالة من الجدل، بعدما وضع نفسه في موقف حرج، عقب نشره صورة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر بوفون صورة له أثناء قيادة سيارته وأرفقها بعبارة: "السفر له قاعدة واحدة فقط وهي ألا تعود كما ذهبت، ولكن عد مختلفا".

Gigi Buffon posted an image on social media showing him zooming towards a new adventure, but it also confirmed him breaking several laws https://t.co/XmDI53DAd3#PSG#Juventuspic.twitter.com/JziWxMkIpR — footballitalia (@footballitalia) June 20, 2019

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وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الصورة التي نشرها بوفون كشفت انتهاكه لعدة قوانين، أبرزها عدم ارتدائه حزام الأمان وقيادته السيارة بسرعة 155 كم/ساعة، في حين أن السرعة القصوى للطريق السريع هو 130 كم/ ساعة.

وظهر بوفون في الصورة يقود السيارة باستخدام يد واحدة، بالإضافة إلى وضعه لسماعة في أذنه أثناء القيادة، كما تظهر علبة سجائر بجانبه.

وغادر بوفون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد موسم واحد خاض خلاله 25 مباراة في مختلف البطولات، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر الفرنسيين.

المصدر: football-italia.net