 
مباشر

بوفون ينتهك القوانين.. والسجائر تزيد الطين بلة (صورة)

الرياضة

بوفون ينتهك القوانين.. والسجائر تزيد الطين بلة (صورة)
AFP Patrick HERTZOG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0nm

أثار الإيطالي جيانلويجي بوفون، الحارس السابق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان، حالة من الجدل، بعدما وضع نفسه في موقف حرج، عقب نشره صورة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر بوفون صورة له أثناء قيادة سيارته وأرفقها بعبارة: "السفر له قاعدة واحدة فقط وهي ألا تعود كما ذهبت، ولكن عد مختلفا".

إقرأ المزيد
رسميا.. بوفون يرحل عن سان جيرمان
رسميا.. بوفون يرحل عن سان جيرمان

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الصورة التي نشرها بوفون كشفت انتهاكه لعدة قوانين، أبرزها عدم ارتدائه حزام الأمان وقيادته السيارة بسرعة 155 كم/ساعة، في حين أن السرعة القصوى للطريق السريع هو 130 كم/ ساعة.

وظهر بوفون في الصورة يقود السيارة باستخدام يد واحدة، بالإضافة إلى وضعه لسماعة في أذنه أثناء القيادة، كما تظهر علبة سجائر بجانبه.

وغادر بوفون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد موسم واحد خاض خلاله 25 مباراة في مختلف البطولات، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر الفرنسيين.

المصدر: football-italia.net

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة