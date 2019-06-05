رسميا.. بوفون يرحل عن سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون عن النادي الباريسي.
وكتب سان جيرمان، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بوفون أنت رجل نبيل داخل وخارج الملعب. نتمنى لك التوفيق في المستقبل".
Grazie Grande Gigi 🙏❤️💙@PSG_English thanks @gianluigibuffon for honouring the Rouge & Bleu shirt 👇https://t.co/3qxGhKZZgjpic.twitter.com/fevmJ8mc9a— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 5, 2019
وانضم بوفون البالغ 41 عاما إلى سان جيرمان قادما من يوفنتوس في صيف 2018، إلا أنه لم ينجح في قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق إنجاز جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.
A gentleman on and off the pitch and an extraordinary teammate. We wish you the best for the future ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 5, 2019
Ciao e grazie per tutto, @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/exaPtHRdiW
وخاض بوفون مع سان جيرمان 25 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.
المصدر: وكالات