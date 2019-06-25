صرح قائد المنتخب المصري، أحمد المحمدي، بأن مباراة الكونغو الديمقراطية، صعبة للغاية، ولم تؤثر أزمة التحرش لفظيا بعارضة أزياء، على استعدادات المنتخب في البطولة.

وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي، عشية مباراة الكونغو الديمقراطية، غدا الأربعاء، إن أزمة اتهام رباعي منتخب "الفراعنة" بالتحرش لفظيا بعارضة أزياء عبر "الإنستغرام" أغلقت تماما، بعد أن تحدث المدرب خافيير أغيري، لدقائق مع اللاعبين وتم حل الأزمة سريعا.

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وأكد قائد منتخب "الفراعنة" أن الأزمة لا تؤثر على استعدادات المنتخب للمباريات القادمة، وعلى الإعلام عدم تضخيم هذه الأمور في المرات القادمة.

وتابع المحمدي: "نركز على مواجهة الكونغو الديمقراطية من يوم السبت الماضي، فهو فريق جيد جدا، المباراة صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز، والجميع جاهز لهذا اللقاء".

وأكد المحمدي على أهمية دور زميله محمد صلاح: "صلاح يتعامل جيدا مع الضغوط ومستواه في لقاء زيمبابوي ليس للضغط، هو تعامل مع مواقف أصعب مع المنتخب وليفربول، ووجوده مهم جدا بفضل إمكانياته وخبراته، صلاح يساعد اللاعبين داخل الملعب بصورة رائعة".

واختتم قائد منتخب "الفراعنة" تصريحاته: "عندما يلعب المنتخب على أرضه ووسط جماهيره يجب أن يكون حافزا وليس ضغطا، تراجعنا في الشوط الثاني بصورة واضحة أمام زيمبابوي، وأغيري تحدث مع اللاعبين حول الحلول لهذه الأزمة والمنتخب سيظهر بشكل مغاير تماما أمام الكونغو".

واستهل المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على أرضه، بفوز صعب على زيمبابوي (1-0)، يوم الجمعة الماضي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات