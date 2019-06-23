 
مباشر

رئيس "الفيفا" يوجه رسالة للسيسي

الرياضة

رئيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0yj

شكر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة والترحاب.

وقال إنفانتينو: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير".

وأضاف: "حضارة مصر ملهمة للبشرية، لقد سعدت بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية".

إقرأ المزيد
السيسي يعلق على سلوك جماهير مصر في افتتاح
السيسي يعلق على سلوك جماهير مصر في افتتاح "أمم إفريقيا"

وتابع: "ملعب القاهرة يمتلك سحرا خاصا، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية".

وحضر إنفانتينو المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بفوز منتخب الفراعنة على زمبابوي بهدف دون رد.

المصدر: almesryoon.com

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا