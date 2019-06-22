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السيسي يعلق على سلوك جماهير مصر في افتتاح "أمم إفريقيا"

الرياضة

السيسي يعلق على سلوك جماهير مصر في افتتاح
Reuters
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عبر الرئيس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن فخره بالنماذج المحترمة من المشجعين الذين قاموا بتنظيف المدرجات بعد انتهاء مباراة منتخب مصر في افتتاح أمم إفريقيا.

وقال السيسي على حسابه الرسمي في"فيسبوك": "أنا فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع".

وختم: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

وقامت الجماهير المصرية بتنظيف مدرجات إستاد القاهرة الدولي عقب مباراة "الفراعنة" وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

وعقب المباراة التي فاز بها المنتخب المصري بهدف دون رد، حرصت الجماهير المصرية على ترك بصمتها في العرس الإفريقي الذي تستضيفه مصر حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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