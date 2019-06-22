السيسي يعلق على سلوك جماهير مصر في افتتاح "أمم إفريقيا"

عبر الرئيس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن فخره بالنماذج المحترمة من المشجعين الذين قاموا بتنظيف المدرجات بعد انتهاء مباراة منتخب مصر في افتتاح أمم إفريقيا.

وقال السيسي على حسابه الرسمي في"فيسبوك": "أنا فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع".

وختم: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

وقامت الجماهير المصرية بتنظيف مدرجات إستاد القاهرة الدولي عقب مباراة "الفراعنة" وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

When you think you've seen it all last night... 👀

Here's a clip of the Egyptians making sure everything stays nice and clean🧹💪



What a gesture!!😍👏🇪🇬#TotalAFCON2019pic.twitter.com/1fjfarDahY — CAF (@CAF_Online) June 22, 2019

وعقب المباراة التي فاز بها المنتخب المصري بهدف دون رد، حرصت الجماهير المصرية على ترك بصمتها في العرس الإفريقي الذي تستضيفه مصر حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات