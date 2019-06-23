شاهد .. ثاني أسرع نزال في تاريخ UFC

احتاج المقاتل الهولندي جيرينو روزنستريك بضع ثوان فقط قبل إسقاط خصمه الأمريكي ألين كراودر بالضربة القاضية في إحدى نزالات بطولة القتال غير المحدود، التابعة لمنظمة UFC.

ونجح الهولندي في تسجيل انتصاره الثامن في مسيرته، كثاني أسرع نزال في تاريخ البطولة لفئة الوزن الثقيل، إذا لم يتطلب الأمر منه سوى 9 ثوان فقط بعد سلسلة من الضربات أسقطت خصمه أرضا ليعلن حكم المواجهة فوزه المستحق.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو النزال، لتنهال التعليقات على سرعة المقاتل وحسمه المواجهة، لكن ذلك لم يكف لانتزاع لقب النزال الأسرع، حيث ما زال نزال المقاتل الأمريكي دون فراي الذي أنهاه أمام خصمه توماس راميريز عام 1996 بثماني ثوان خلال دورة UFC8، الأسرع في تاريخ البطولة.

المصدر: "لينتا رو"