"قلب الأسد" يفارق الحياة بعد نشره تغريدة مؤثرة عن الموت

فارق الحياة المصارع البريطاني أدريان ماكالام البالغ 36 عاما، بطل المصارعة الاستعراضية "ICW" في فئة الوزن الثقيل، بعد يوم واحد من نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي تحدث فيها عن الموت.

ونشر ماكالام الملقب بـ "قلب الأسد" قبل يوم واحد من وفاته تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "في يوم من الأيام سوف تأكل الطعام لآخر مرة، وتشم رائحة الزهور لآخر مرة، وتحتضن صديقا لآخر مرة. قد لا تعرف أنك تفعل هذا للمرة الأخيرة، لذلك عليك أن تفعل كل ما تحب بحماس". العبارة هي اقتباس من سلسلة Netflix "الحياة بعد الموت".

“One day you will eat your last meal,

You will smell your last flower, you will hug your friend for the last time. You might not know it's the last time, that's why you must do everything you love with passion” #Afterlife@rickygervais — Lionheart (@LionheartUK) June 19, 2019

ونشرت رابطة المصارعة الاستعراضية "ICW" بيانا تعرب فيه عن صدمتها بوفاة "قلب الأسد" (التي لم تحدد أسبابها بعد)، وتعازيها الحارة لذويه وأقاربه وأصدقائه.

We are heartbroken to learn of the tragic death of ICW World Heavyweight Champion, Adrian ‘Lionheart’ McCallum. Adrian was a mainstay of ICW and British professional wrestling. Most importantly, he was our friend. His passing leaves a huge hole in the lives of those who knew him. pic.twitter.com/qmjnZTb5Lb — ICW (@InsaneChampWres) June 19, 2019

المصدر: لينتا رو