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"قلب الأسد" يفارق الحياة بعد نشره تغريدة مؤثرة عن الموت

الرياضة

eveneo32i’s /Instagram
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فارق الحياة المصارع البريطاني أدريان ماكالام البالغ 36 عاما، بطل المصارعة الاستعراضية "ICW" في فئة الوزن الثقيل، بعد يوم واحد من نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي تحدث فيها عن الموت.

ونشر ماكالام الملقب بـ "قلب الأسد" قبل يوم واحد من وفاته تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "في يوم من الأيام سوف تأكل الطعام لآخر مرة، وتشم رائحة الزهور لآخر مرة، وتحتضن صديقا لآخر مرة. قد لا تعرف أنك تفعل هذا للمرة الأخيرة، لذلك عليك أن تفعل كل ما تحب بحماس". العبارة هي اقتباس من سلسلة Netflix "الحياة بعد الموت".

ونشرت رابطة المصارعة الاستعراضية "ICW" بيانا تعرب فيه عن صدمتها بوفاة "قلب الأسد" (التي لم تحدد أسبابها بعد)، وتعازيها الحارة لذويه وأقاربه وأصدقائه.

المصدر: لينتا رو

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