عقوبات صارمة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطتها الأمنية للحفاظ على أمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنطلق اليوم على الأراضي المصرية، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي هوية المشجعين الخاصة FAN ID.

وينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في المادة 86 :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض".

كما ينص قانون الرياضة في المادة 90 :" المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألفا ولا تزيد على 30 الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

إقرأ المزيد

وكان موقع "تذكرتي"، قد فرض في منتصف مايو الماضي على الراغبين بشراء تذاكر البطولة الإفريقية، تصدير بطاقة هوية المشجع والتي هي بمثابة وثيقة تعريفية، حيث يتعين على صاحب التذكرة حمل هوية المشجع، ليتسنى له دخول الملاعب التي تستضيف مباريات كأس بطولة الأمم الإفريقية " كان " 2019 ، في محاكاة لتجربة روسيا في مونديال 2018.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حزم لمواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، كذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزا أو حائزا ألعابا نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأي أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.

المصدر: وكالات