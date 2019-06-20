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الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة لندن

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة لندن
Globallookpress COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, via w
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم الخميس على الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-4.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الأرجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الفائز على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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