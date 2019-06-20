الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة لندن
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم الخميس على الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-4.
Medvedev In The Mix— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2019
The Russian beats Lucas Pouille 7-6, 6-7, 6-4 to reach his second career quarter-final at #QueensTennis. pic.twitter.com/TpR6nMlF9r
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الأرجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان الفائز على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru