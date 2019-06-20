رئيس "الكاف" يكشف موعد استخدام تقنية الـ"VAR" في أمم إفريقيا 2019

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد أن تقنية الـ"VAR" ستطبق من دور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019، التي تنطلق غدا الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في القاهرة، إنه بعد نقاش طويل خلال ورش عمل البطولة تم الاتفاق على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وأضاف أن تقنية "VAR"، ستطبق بداية من دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا، وهو (إجراء احترازي)، تقوم به كل الدول الكبرى للمساعدة في إنجاح تنظيم البطولات الكروية".

وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو .

المصدر: وكالات