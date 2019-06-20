رسميا.. أياكس يحتفظ بمدربه لعامين إضافيين

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس على موقعه الرسمي عن تجديد عقد المدرب إريك تين هاج حتى صيف 2022.

وأفاد البيان الرسمي الذي نشر عبر موقع أياكس الإلكتروني أن عقد المدرب البالغ 49 عاما سيستمر حتى نهاية يونيو 2022 مع زيادة مالية أخرى على راتبه السنوي.

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'Op naar meer mooie successen samen met jullie'#ForTheFuturepic.twitter.com/7Vyhpd8vJE — AFC Ajax (@AFCAjax) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وجاء تجديد عقد المدرب الهولندي بعد الشائعات التي انتشرت في الأسابيع الماضية بشأن انتقاله لتدريب عدد من الأندية الأوروبية بما في ذلك روما الإيطالي.

واتسعت قاعدة شهرة المدرب تين هاج بعد نيله لقب بطولة الدوري الهولندي، إضافة لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

Our vision, our future. 😍#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

يذكر أن أياكس فقد أبرز نجومه هذا الصيف برحيل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة كما اقترب المدافع ماتياس دي ليخت من مغادرة النادي دون حسم الوجهة حتى اللحظة.

المصدر: twitter\AFCAjax