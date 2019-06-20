ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وضع شرطا تعجيزيا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن الخليفي حدد سعر بيع نيمار بـ300 مليون يورو، أي ما يزيد بمقدار 78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين.

ويبدو أن الخليفي يريد بهذه الخطوة إغلاق باب الرحيل أمام صاحب الـ27 سنة، وإيصال رسالة لناديي برشلونة وريال مدريد، لمنعهما في التفكير في ضم اللاعب.

[Info @le_Parisien] Le PSG veut 300 millions d’euros pour Neymar ! > https://t.co/OxLCuOXYEz — Le Parisien (@le_Parisien) June 20, 2019

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وجاءت هذه الأنباء بعد تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس، ذكرت فيه أن نيمار وجه رسالة صادمة إلى إدارة ناديه قال فيها: "لا أريد اللعب أكثر في باريس سان جيرمان، أريد أن أعود إلى منزلي الذي كان يجب ألا أغادره أبدا".

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية مؤخرا، عن رغبة نيمار في العودة إلى النادي الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية.

المصدر: وكالات