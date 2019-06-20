بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري

نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي بعرض سترته الرمادية للبيع في مزاد خيري.

وطرح غوارديولا سترته "المحظوظة" التي ارتداها خلال فوزه بالثلاثية المحلية الموسم الماضي للبيع في مزاد علني، ليساهم في زيادة حجم التبرعات بالمؤسسة الخيرية لناديه بقيمة ستة آلاف جنيه استرليني أي ما يعادل 7530 دولارا.

Pep Guardiola has raised more than £6000 for 'City in the Community' charity foundation by putting his match-day grey cardigan up for auction.



Touch of class. 👏 pic.twitter.com/Jjqr2J49Tb — First Soccer Quiz 2019 (@firstsoccerquiz) June 19, 2019

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وأوضح نادي "سكاي بلوز" أن السترة تم بيعها لمشجع يدعى جيمس هودج من الولايات المتحدة، وستخصص الأموال لتوزيع وجبات مجانية لعائلات في مانشستر خلال عطلات المدارس.

المصدر: وكالات