غوارديولا سيبتعد عن السيتي والتدريب الصيف المقبل

كشفت صحفية "ديلي ستار" البريطانية أن بيب غوارديولا المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بدأ يخطط لأخذ عطلة جديدة من التدريب الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن بيب أخبر مقربين منه أنه يخطط للحصول على فترة راحة من ضغط التدريب في حال نجح بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع "سكاي بلوز" في الموسم القادم، بسبب شعوره بالتعب والإرهاق.

ونجح صاحب بيب في قيادة السيتي نحو موسم تاريخي على الصعيد المحلي، بنيله كأس الدرع الخيرية في بداية الموسم، ثم كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

Daily Star: MANCHESTER CITY EXCLUSIVE: Pep Guardiola planning sabbatical after exhausting Etihad spell https://t.co/v2wev7mDcr#mcfc#citypic.twitter.com/J9Q8gNTvEr — Man City News 365 (@ManCityNewsApp) June 11, 2019

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بالمقابل فشل السيتي على الصعيد الأوروبي من تجاوز عقبة توتنهام الإنجليزي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي.

وسبق للمدرب البالغ 48 عاما، الابتعاد عن التدريب لفترة 12 شهرا، عقب رحيله عن برشلونة الإسباني عام 2012، بعد تحقيق العديد من الإنجازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام سيكون هو المرشح الأول لخلافة غوارديولا في مانشستر سيتي في حالة تصميمه على الرحيل.

المصدر: dailystar.co.uk