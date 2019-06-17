إسبانيا والصين إلى الدور الثاني في "مونديال السيدات"

لحق منتخبا إسبانيا والصين بقافلة المتأهلين للدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتعادلهما السلبي، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط ليحافظ المنتخب الإسباني على موقعه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف نظيره الألماني وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب الصيني.

وبهذا يخوض المنتخب الإسباني فعاليات دور الستة عشر للبطولة للمرة الأولى، حيث انتهت مشاركته الوحيدة السابقة في بطولات كأس العالم للسيدات بالخروج من الدور الأول (دور المجموعات) وذلك في النسخة الماضية عام 2015 في كندا.

وتأهل المنتخب الصيني للدور الثاني بعدما ضمن إحدى البطاقات التي تمنح لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: وكالات