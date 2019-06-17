مصر.. التحقيق مع لاعب سابق مشهور بسبب شتائم فاضحة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر استدعاء اللاعب السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك أحمد حسام ميدو، للتحقيق معه بسبب منشور مسيئ منسوب له على صفحته في "فيسبوك".

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واستدعى المجلس اللاعب لجلسة يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا، فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو، منشور سب وقذف ضد جماهير النادي الأهلي.

والمنشور الذي نشر على حساب منسوب للاعب الزمالك السابق يتعارض مع الآداب العامة ويتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع ومن شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

وتضمن المنشور شتائم غير لائقة لجمهور النادي الأهلي في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية