توتي يعلن رحيله عن روما بعد 30 عاما

أعلن المهاجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، أسطورة روما رحيله عن النادي، باستقالته اليوم من منصب المدير العام.

وقال توتي في مؤتمر صحفي: "لم أكن أتصور أن يأتي هذا اليوم، وأتقدم باستقالتي من النادي، يا له من شعور مؤلم للغاية".

وأضاف توتي: "بالنظر للأجواء الحالية في النادي، لقد اتخذت القرار الصحيح، خاصة وأنه لم تكن لدي أي مساهمة في تطوير المجال الرياضي في روما".

😲 #Roma legend Francesco #Totti had some choice words to say about the club at a press conference this morning... 👀 pic.twitter.com/IsJNUNdOe6 — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) June 17, 2019

وتابع: "القرار محسوم منذ عدة أشهر، لكن مع مرور الوقت تأكدت من صحته، هناك حالة من الانقسام من خلال وجود عدة أحزاب داخل النادي أحدها مؤيد لبالوتا (رئيس النادي) والآخر لبالديني (المدير الرياضي) وفريق آخر مؤيد لأفكاري، لكن كل ما يشغلني هو روما".

The farewell press conference of #Totti begins: "At 12.41 I sent my resignation to CEO Fienga via e-mail. It is a tough day, but given the conditions, it was the right time to make this decision, I never had the possibility of being able to express my work". pic.twitter.com/igdvVRizsF — RomaPress (@ASRomaPress) June 17, 2019

وواصل توتي بالقول: "دائما ما أضع روما في المقدمة، لأن الأشخاص زائلون، المدربون زائلون واللاعبون زائلون".

وأردف :"لا أعرف لماذا همشوا دوري، ولماذا يعانون بسبب وجودي في روما الذي أعتبره بيتي الثاني وربما الأول، لكن لم تكن لدي أي فرصة للمشاركة في القرارات التي تُتخذ في النادي وقرروا استبعادي".

Totti Finito 😢. #ASRoma legend Francesco #Totti leaves the club after 30 years after a fallout with president James Pallotta.

🗣️ "Leaving Roma is like dying. I feel like it'd be better if I died"



After the departure of #danielederossi that's a lot of Romanista DNA gone... pic.twitter.com/XGMpEGAQTx — MobileWins (@Mobile_Wins) June 17, 2019

وتحدث توتي عن مستقبله، وقال: "لا أعتبر ما حدث وداعا لروما، لكن هناك ناد آخر يثق في قدراتي ويحتاجني، وبالتأكيد سأكون جاهزا لخوض هذه المغامرة الجديدة".

وتابع: "هناك بعض الأشخاص في الإدارة يرغبون في رحيل الرومان عن روما منذ أن جاء الأمريكيون إلى النادي، ويبدو أنهم نجحوا في النهاية".

وسجل توتي، البالغ من العمر 42 عاما، مشاركته الأولى كلاعب بقميص روما عام 1992، وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفا في 618 مباراة في الدوري الإيطالي.

وتوج توتي مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 إلى جانب لقبين في كأس إيطاليا، وكان ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بمونديال ألمانيا 2006.

المصدر: وكالات