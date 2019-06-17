تصنيف المحترفات.. أوساكا تواصل ريادتها

لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في تصنيف محترفات التنس، الاثنين، وحافظت اليابانية ناومي أوساكا على المركز الأول متقدمة على الأسترالية آشلي بارتي والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وصعدت الفرنسية كارولين غارسيا، المتوجة ببطولة نوتنغهام الإنجليزية، خمسة مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في المباراة النهائية.

من جانبها، ارتقت الأمريكية أليسون ريسكه 12 مركزا وباتت تحتل المركز التاسع والأربعين بعد إحرازها لقب بطلة دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الهولندية كيكي برتنز المصنفة رابعة عالميا.

ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6377 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6125

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5425

5- التشيكية بترا كفيتوفا 4925

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4675

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

8- الرومانية سيمونا هاليب 3963

9- الأمريكية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565

المصدر: أ ف ب



