تخطط إدارة نادي برشلونة للتخلص من مجموعة من اللاعبين خلال الأسبوعين المقبلين، لحاجتها لـ65 مليون يورو، من أجل تحقيق توازن في ميزانية الفريق قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وترتكز خطة الفريق "الكتالوني"، على الاستغناء عن اللاعبين الذين وافقوا على الرحيل، والذين لا يريدهم المدير الفني أرنستو فالفيردي في صفوف "البلوغرنا" الموسم المقبل.

وتشمل قائمة المرشحين للرحيل 7 لاعبين وهم، الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، ودينيس سواريز، والبرتغالي أندري غوميز، والبرازيلي رافينيا، ومارك كوكوريلا، وسيرخيو بالينسيا، وأدريان أورتولا.

Barca's 65 million euro objective https://t.co/OMgEk3JUKm — SPORT English (@Sport_EN) 16 июня 2019 г.

وتتخوف جل الأندية الأوروبية من انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، الذي تصل عقوبته للحرمان من المشاركة في المسابقات القارية، إضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

المصدر: matchtv.ru