إيسلندا تهزم تركيا في تصفيات "يورو 2020"

فاز منتخب إيسلندا على نظيره التركي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة ريكيافيك، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وأحرز الإيسلندي راغنار سيغوردسون، مدافع فريق روستوف الروسي، هدفي منتخب بلاده، في الدقيقتين (21، 32)، بينما سجل التركي دوروكان توكوز هدف بلاده الوحيد، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

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ورفع منتخب إيسلندا رصيده، بعد هذه الانتصار، إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة (H)، بفارق الأهداف خلف تركيا.

وفي مباراة أخرى تغلبت فرنسا على مضيفتها أندورا برباعية، لتتصدر قائمة المجموعة بفارق الأهداف.

المصدر: "sportbox.ru"