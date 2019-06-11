روسيا تجتاز قبرص بشق الأنفس (فيديو)

خرج المنتخب الروسي من عنق الزجاجة أمام ضيفه القبرصي بفوزه عليه بشق الأنفس بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، صمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

ويعود الفضل الكبير في فوز روسيا للاعب أليكسي إيونوف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده، عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وحقق منتخب روسيا بذلك انتصاره الثالث على التوالي، مقابل خسارة واحدة في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة التاسعة، برصيد 9 نقاط.

بينما يتربع منتخب بلجيكا على عرش الصدارة، برصيد 12 نقطة، عقب فوزه على ضيفه الإسكتلندي، بهدفين دون رد.

وفي مباراة أخرى ضمن في المجموعة ذاتها، تغلب منتخب كازاخستان على ضيفه من سان مارينو برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام إسكتلندا.

وتشغل قبرص المرتبة الخامسة، برصيد ثلاث نقاط فقط، ومن ثم سان مارينو، في المركز السادس الأخير، من دون رصيد.

المصدر: RT