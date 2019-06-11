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ألمانيا تمطر شباك إستونيا بالأهداف

الرياضة

ألمانيا تمطر شباك إستونيا بالأهداف
Reuters
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دك المنتخب الألماني شباك ضيفه الإستوني بثمانية أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وأحرز النجم الألماني ماركو رويس هدفين للمانشافت، في الدقيقتين (10، 37)، كما وقع زميله سيرج جنابري على ثنائية أيضا، في الدقيقتين (17، 62)، بينما تكفل بتسجيل الرباعية الأخرى كل من اللاعبين، ليون غوريتسكا (د. 20)، وإلكاي غوندوغان (د. 26 من ضربة جزاء)، وتيمو فيرنير (د. 79)، وليروي سانيه (د. 88).

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وحقق منتخب ألمانيا انتصاره الثالث على التوالي، في ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثاني، في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

بينما يتربع منتخب إيرلندا الشمالية على عرش صداة المجموعة، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على مضيفه البيلاروسي بهدف وحيد.

المصدر: وكالات

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