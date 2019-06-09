شاهد.. هروب حكم مباراة من هجوم بالكراسي

انتهت إحدى مباريات الدوري الأوكراني لكرة القدم بنزول مشجعي الفريق الخاسر إلى أرض الميدان، والهجوم على حكم اللقاء بالكراسي.

وشهدت مباراة إياب تفادي الهبوط من دوري الدرجة الأولى، والتي جمعت فريق فولين بضيفه بارتي، قبيل لحظات من صفارة النهاية، احتدام لاعبي الفريقين عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الضيوف 3-1 عقب ركلة جزاء منحها حكم اللقاء، من خطأ كلف لاعب فولين بطاقة حمراء.

ما أثار حفيظة أصحاب الأرض وجمهوره، ليقتحم أرض الميدان عدد من مشجعي فولين الذين هجموا بكراسي تم اقتلاعها من مدرجات الملعب، بغية الاعتداء على حكم اللقاء، قبل أن يتدخل لاعبو فولين في محاولة لحماية طاقم التحكيم من الاعتداء.

وأعلن حكم المباراة صفارة النهاية سريعا قبل أن يطلق قدميه للريح، مع مساعديه متجنبين ضربة محتملة من كرسي طائر على رؤوسهم.

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يذكر أن مباراة الإياب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتل فريق كارباتي المركز العاشر في لائحة ترتيب الدوري الأوكراني فيما توج شاختار بطلا للمسابقة للمرة الثانية عشر في تاريخه.

المصدر: eurosport.ru