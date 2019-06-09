نشر حساب "سوكر ستوريز" على "فيسبوك" فيديو كشف فيه جوانب خفية على المتابعين عن ماغي محمد صادق، زوجة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، واصفا إياها بـ"سر نجاح صلاح".

وجاء في الفيديو تقرير تحدث أن العلاقة بين الفرعون المصري وماغي تعود إلى أيام الدراسة في مصر، وأنها كانت حب حياته وتزوجا في 2013 حينما كان يلعب في بازل السويسري.

وأضاف التقرير أنها على الرغم من ابتعادها عن دائرة الأضواء إلا أنها تعتبر الشخص الذي يربط صلاح بأرض الواقع وسط عالم الأضواء المزيف الزائل وأنها لطالما كانت سندا له في أعظم لحظات فرحه وحزنه، وأنها بمثابة المصباح الذي يضيء الطريق أمامه، ليستمر في طريق التألق والإبداع.

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وقارن التقرير زوجة صلاح البسيطة في ملابسها بمثيلاتها من زوجات وصديقات النجوم، أمثال جورجينا رودريغيز خطيبة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه، لكنه اعتبرها غامضة أكثر منهن لأنها لا تظهر كثيرا، ولا تهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تستعرض جمالها وجسدها عبر الصور والفيديوهات وذلك مراعاة لتعاليم الدين الإسلامي التي يتمسك بها الثنائي المصري.

كما كشف التقرير الذي لا تتجاوز مدته الدقائق الأربع، عن أمر لا يعلمه معظم عشاق صلاح عن زوجته وهي أنها تحمل شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولجيا الحيوية Bio-technolog وأنها المسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموله صلاح في مصر.

ويذكر مقطع الفيديو أن ماغي تواجدت إلى جانب زوجها أمام وسائل الإعلام، عدة مرات عندما فاز بالحذاء الذهبي، وخلال المباراة التاريخية بين ليفربول وبرشلونة، والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقضي الفرعون المصري حاليا إجازة قصيرة في مصر قبل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده الذي سيستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية في 21 من الشهر الجاري.

المصدر: Soccer Stories\facebook