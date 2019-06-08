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شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته على يخت "فاخر"

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته على يخت
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يستمتع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بوقته على شواطئ الجونة، قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب "الفراعنة" استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم.

واستقبل رواد شواطئ الجونة (منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر) صلاح بترحاب غامر، أثناء استمتاعه بالشمس والبحر على متن يخت، ووجهوا له التحية، كما بادلهم التحية، متمنين له التوفيق في مباريات كأس الأمم الإفريقية، المقررة في مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

المصدر: RT

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