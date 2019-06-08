هدد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري السبت في ختام اجتماع طارىء باللجوء إلى الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي بخصوص موقف الاتحاد المحلي من المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

وهدد الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديا وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيبدأ من "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، مرورا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، وصولا إلى (الفيفا) و(كاس) كي يحفظ حقوق النادي في الدوري العام لموسم 2018-2019، معتبرا أن الاتحاد المحلي لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية.

وسبق أن هدد مجلس إدارة الأهلي، في 25 مايو بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

وأعلنت لجنة المسابقات جدول مباريات الجولات المتبقية للدوري، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي الذي يتنافس مع الزمالك على اللقب.

المصدر: أ ف ب