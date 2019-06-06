"الفيفا" يؤكد توقيف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التقارير الصحفية التي تحدثت عن خضوع رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة أحمد أحمد للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية صباح اليوم.

وأورد الاتحاد الدولي في بيان أنه "أعلم بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشدد "الفيفا" على أنه ليس على اطلاع على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالبا من السلطات الفرنسية إبلاغه بـ"أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها الفيفا ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

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ونشرت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن الملغاشي أحمد أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي تقلد رئاسة "الكاف" لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

وكان أحمد أحمد موجودا في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري دعا إليه الأسبوع الماضي، كونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لولاية جديدة من أربعة أعوام.

المصدر: أ ف ب