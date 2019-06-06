كشفت صحيفة jeuneafrique الفرنسية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الصحيفة، فإن توقيف رئيس الاتحاد الإفريقي تم في الثامنة والنصف صباحا، بسبب العقد المبرم من جانب "الكاف" والشركة المصنعة للمعدات الرياضية "بوما" لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه تم توقيف أحمد من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

وكان الأمين العام السابق لـ"الكاف" عمرو فهمي أرسل خطابا إلى "الفيفا" اتهم فيه أحمد بمطالبته بدفع 20 ألف دولار لحسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الإفريقية، وبينها تنزانيا والرأس الأخضر، كما اتهمه بتكليف خزانة الاتحاد الإفريقي 830 ألف دولار إضافية، من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من خزانة الاتحاد الإفريقي على السيارات في مصر ومدغشقر.

وجاء القبض على أحمد خلال وجوده في باريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والذي نتج عنه إعادة انتخاب جياني إينفانتيو لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واجتمع الاتحاد الإفريقي مساء أمس الأربعاء واتخذ قرارا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

المصدر: وكالات