رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا"

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن بطولة "كوبا أمريكا" بعد إصابته في ودية قطر التي أقيمت فجر اليوم.

وأشار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له، إلى أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض نيمار لتمزق في أربطة الكاحل، وأنه لن يكون أمامه الوقت الكافي للتعافي والمشاركة في "كوبا أمريكا".

وأكد البيان أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي سيبدأ بالبحث عن بديل لنيمار لضمه إلى قائمة البطولة.

إقرأ المزيد

وغادر نيمار الملعب بعد أقل من ربع ساعة، وهو يعاني من إصابة في كاحل القدم اليمنى.

وأشار رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، إلى أن نيمار تعرض لالتواء شديد في الكاحل، وهو ما منعه من استكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السامبا بهدفين لريتشارليسون وغابرييل جيسوس.

وسبق أن تعرض نيمار للإصابة في نفس المنطقة مرتين في العامين الأخيرين، ما أبعده عن الملاعب عدة أشهر، وحرم الفريق الباريسي من جهوده في مراحل حاسمة.

كما يعيش مهاجم برشلونة السابق فترة سوداء لاتهامه باغتصاب فتاة برازيلية في باريس، ويخضع لتحقيقات مكثفة أمام القضاء.

المصدر: وكالات