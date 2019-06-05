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البرتغال تبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية بفضل "هاتريك" رونالدو

الرياضة

البرتغال تبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية بفضل
Reuters
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سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البرتغالي للفوز على ضيفه السويسري 3-1 الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في (د.25)  ثم  أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل لسويسرا في (د.57 من ركلة جزاء) أثارت بعض الجدل.

وتألق رونالدو بشكل مذهل في الدقائق الأخيرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال في (د.88 و90).

وتأهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى نهائي دوري الأمم في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا مع هولندا غدا الخميس.

المصدر: RT

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