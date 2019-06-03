غوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

دافع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن نظيره إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد فشل "البلوغرانا" في حصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بخلاف صداقتنا الرائعة، فالفيردي يبدو مذهلا".

وتابع: "لقد قام بعمل جيد جدا، صحيح أنه خسر في دوري أبطال أوروبا، لكننا جميعا نخسر، أنا أحتفل باستمراره، لقد تمكن من حصد لقب الليغا مرتين متتاليتين وقدم كرة جيدة، من الجميل أن يبقى البارسا وفيا لأسلوبه".

🤔 ¿Estás de acuerdo con Guardiola?

🔁 Sí

❤️ No pic.twitter.com/gHGKwS4ZqA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2019

إقرأ المزيد

وبرر مدرب "البلوغرانا" السابق، توديع برشلونة لمنافسات دوري الأبطال على يد ليفربول، قائلا: "برشلونة فريق جيد جدا وكذلك ليفربول، الفريق الإنجليزي هو بطل أوروبا وقوي جدا، عندما يكون هناك مستوى كبير ولا تكون في يومك، فستخسر".

وعن إمكانية العودة لتدريب برشلونة، قال غوارديولا، إن زمنه على مقاعد الفريق الكتالوني بات من الماضي.

وختم: "مرحلتي كمدرب انتهت هنا (في برشلونة)، الآن وقت أجيال جديدة، لكن كلما تمكنت من الذهاب للكامب نو سأفعل بكل تأكيد".

وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال من الدور نصف النهائي بشكل مرير، بخسارته بنتيجة تاريخية (4-0) في الأنفيلد في مباراة الإياب، بعد الفوز ذهابا بالكامب نو بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات