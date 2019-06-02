فان ديك: ميسي الأحق بالكرة الذهبية هذا العام (فيديو)

أكد الهولندي، فيرغيل فان ديك، عقب تتويج فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام (2-0) أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، هو الأحق بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وقال فان ديك: "أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم.. شخصيا لا أفكر بالتتويج بهذه الجائزة (الكرة الذهبية)، ولكن إذا تم اختياري لنيلها فسأقبل ذلك".

Virgil van Dijk (Liverpool): "Messi is the best player in the world, and he should win this year's Ballon d'Or."



👏 @VirgilvDijkpic.twitter.com/4iAAswPrGk — mx (@LeooMessi10i) 1 июня 2019 г.

وتابع المدافع الصلب: "لكنني أعتقد أن ميسي يستحق أكثر، إنه الأفضل، ولا يهم ما إذا كان قد لعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أم لا؟.

واختير فان ديك كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018/2019، ورشحه كثيرون لمنافسة ميسي للفوز بالكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

وارتفعت أسهم النجم الهولندي لنيل الجائزة المرموقة، عقب فوزه أمس بدوري الأبطال مع "الريدز"، فيما خرج ميسي من الدور نصف النهائي، لكن على ما يبدو إن فان ديك نفسه، يفضل منح الجائزة للنجم الأرجنتيني الذي يراه الأجدر بها.

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وتصدر ميسي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، برصيد 12 هدفا، كما نال جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، لكن "البرغوث" اكتفي بلقب واحد هذا الموسم مع برشلونة، وهو لقب الدوري الإسباني.

المصدر:matchtv.ru