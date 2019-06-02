لقطة رائعة تعبر عن أخلاق صلاح الراقية (فيديو وصور)

لم يكتف النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس، بخطف الأضواء خلال مجريات المباراة فحسب، بل واصل لفت الانتباه بعد نهاية لقاء فريقه ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وأدلى صلاح، بعد نهاية المباراة بفوز فريقه 2-0 وتتويجه باللقب الأوروبي، بتصريح لمراسل شبكة "بي إن سبورتس الرياضية القطرية"، زياد منصور، وعقب المقابلة سأله صلاح عن الدولي المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الذي يعمل حاليا محللا مع الشبكة القطرية قائلا: "أبو تريكة فين"!

وأشار مراسل "بي إن سبورتس"، إلى المكان الذي يتواجد فيه أبو تريكة، الذي يعتبره صلاح قدوته ومثله الأعلى.

وما هي إلا لحظات، حتى نشر أبو تريكة صورا تجمعه بصلاح، ولقيت ردود أفعال كثيرة، حيث أشاد أغلب المعلقين والمتفاعلين مع الصور، بأخلاق صلاح الراقية.

وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

- لقطة اليوم.. في عز الفرحة.. لم ينس (صلاح) الشخص الذي آمن به.

- لقطة صلاح وهو يسأل عن مكان أبو تريكة تختصر الكثير والكثير.

- يكرمك يا أبو مكة، والله في عز الفرحة بتسأل عن تريكة.

- محمد صلاح وهو في عز الفرحة بفوزه بدوري الأبطال يسأل عن أبو تريكة، القدوة بالنسبة له.. لك أن تتخيل يا أخي..... إنه الحب فالله.

المصدر: فيسبوك