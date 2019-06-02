كولومبيا إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب
انتزع منتخب كولومبيا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم للشباب، من نظيره النيوزيلندي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1)، في الوقتين الأصلي والإضافي.
وسجل الكولومبي أندريس رييس أمبويلا هدف السبق لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيقة 11، ورد النيوزيلندي إليجا جوست بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.
We've got penalties in Lodz! 😱— FIFA.com (@FIFAcom) 2 июня 2019 г.
🇨🇴 @FCFSeleccionCol v @NZ_Football 🇳🇿 from the spot.#U20WCpic.twitter.com/D6DKwkHyO5
🇨🇴: ❌— FIFA.com (@FIFAcom) 2 июня 2019 г.
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Colombia advance to the quarter-finals for the first time since 2011!#U20WCpic.twitter.com/jJtq2mWpLz
وحسم منتخب كولومبيا نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة.
المصدر: "twitter/fifacom"