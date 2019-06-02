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كولومبيا إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

الرياضة

كولومبيا إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب
Reuters
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انتزع منتخب كولومبيا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم للشباب، من نظيره النيوزيلندي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1)، في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل الكولومبي أندريس رييس أمبويلا هدف السبق لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيقة 11، ورد النيوزيلندي إليجا جوست بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

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وحسم منتخب كولومبيا نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة.

المصدر: "twitter/fifacom" 

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