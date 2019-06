كولومبيا إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

🇨🇴: ❌

🇳🇿: ✅

🇨🇴: ❌

🇳🇿: ❌

🇨🇴: ✅

🇳🇿: ✅

🇨🇴: ✅

🇳🇿: ❌

🇨🇴: ✅

🇳🇿: ✅

🇨🇴: ✅

🇳🇿: ✅

🇨🇴: ✅

🇳🇿: ❌



Colombia advance to the quarter-finals for the first time since 2011!#U20WCpic.twitter.com/jJtq2mWpLz