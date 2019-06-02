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إيطاليا تبلغ دور الثمانية الكبار لكأس العالم للشباب (فيديو)

الرياضة

إيطاليا تبلغ دور الثمانية الكبار لكأس العالم للشباب (فيديو)
Reuters
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أصبح منتخب إيطاليا أول المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، على حساب أصحاب الأرض، نظيره البولندي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ويدين منتخب "الأزوري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه اندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء نفذها بطريقة "بانينكا"، بحلول الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت بينهما اليوم الأحد.

 

وسيكون المنتخب الإيطالي، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي الأرجنتين ومالي، يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

المصدر: وكالات 

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