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فرنسا تكرم بوليفيا بثنائية (فيديو)

الرياضة

فرنسا تكرم بوليفيا بثنائية (فيديو)
Globallookpress
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تغلب المنتخب الفرنسي، بطل مونديال روسيا 2018، على نظيره البوليفي بهدفين من دون رد، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وسجل هدفي منتخب "الديوك" الفرنسي، كل من توماس ليمار، وأنطوان غريزمان، في الدقيقتين (5، 43) على الترتيب.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات، فرنسا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بينما تستعد بوليفيا لخوض نهائيات بطولة "كوبا أمريكا 2019".

المصدر: وكالات 

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