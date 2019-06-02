فرنسا تكرم بوليفيا بثنائية (فيديو)
تغلب المنتخب الفرنسي، بطل مونديال روسيا 2018، على نظيره البوليفي بهدفين من دون رد، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الأحد.
وسجل هدفي منتخب "الديوك" الفرنسي، كل من توماس ليمار، وأنطوان غريزمان، في الدقيقتين (5، 43) على الترتيب.
WOW!— RouteOneFootball (@RouteOneTweets) 2 июня 2019 г.
Amazing pass from Antoine Griezmann to Assist Lemar for France’s opening goal against Bolivia!
Genius!🤓#FRABOL
pic.twitter.com/uvjzRlVIov
وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات، فرنسا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بينما تستعد بوليفيا لخوض نهائيات بطولة "كوبا أمريكا 2019".
Our starting XI, hot off the presses! 💪 #FRABOL#FiersdetreBleuspic.twitter.com/L3QXL6mYUm— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) 2 июня 2019 г.
المصدر: وكالات