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في مفاجأة مدوية.. جوشوا ينهار أمام "المدمر" (فيديو)

الرياضة

في مفاجأة مدوية.. جوشوا ينهار أمام
AFP TIMOTHY A. CLARY
في مفاجأة مدوية.. جوشوا ينهار أمام "المدمر" (فيديو)
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مني البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، بهزيمته الأولى في مسيرته أمس، على يد الأمريكي رويز.

وقد تكون هذه الخسارة إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، لأن جوشوا، يعتبر أحد أفضل الملاكمين الحاليين في الوزن الثقيل، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

وبدأ جوشوا النزال بشكل مثالي، وأسقط متحديه الأمريكي على الأرض في الجولة الثالثة، لكن رويز رد مباشرة وأسقط البريطاني مرتين قبل نهاية الجولة ذاتها.

وبدا أن جوشوا استعاد تفوقه مع الجولات اللاحقة حتى السابعة، حيث فقد السيطرة تماما وسقط أرضا أكثر من مرة بعد لكمات متلاحقة من رويز، وبدء العد له، لكنه استطاع العودة واستئناف المباراة.

وبعد سقوط رابع، نهض البريطاني بصعوبة وتوجه إلى الزاوية المخصصة له، ولم يستطع الانصياع لتعليمات الحكم، فأنهى الأخير المباراة.

في مفاجأة مدوية.. جوشوا ينهار أمام
AFP
في مفاجأة مدوية.. جوشوا ينهار أمام
AFP

وبعد هزيمته الأولى مقابل 22 فوزا 20 منها بالضربة الفنية القاضية، هنأ جوشوا (29 عاما) بحرارة منافسه بالفوز، وقال "الملاكمة رياضة صعبة. تدربت بشكل قاس، لكنني هزمت من قبل ملاكم جيد، وسيكون مهما جدا أن نرى إلى أين سيذهب".

المصدر: وكالات

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