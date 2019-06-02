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أبو تريكة لصلاح: مبروك عليك الكرة الذهبية

الرياضة

أبو تريكة لصلاح: مبروك عليك الكرة الذهبية
AFP Paul ELLIS
أبو تريكة لصلاح: مبروك عليك الكرة الذهبية
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تفاعل محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر ونادي الأهلي سابقا، مع فوز مواطنه محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنشر تغريدة مثيرة.

ونشر أبو تريكة، الذي يعمل حاليا محللا في شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بصلاح، وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوروبي، ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر، ومبروك عليك الكرة الذهبية".

وقاد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي أمس، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام (2-0)، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.

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المصدر: فيسبوك

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