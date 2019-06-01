شاهد.. محمد صلاح يهز شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال

وضع النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في مرمى توتنهام، وذلك في "الديربي" الإنجليزي، الذي يجمعهما في هذه اللحظات في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم للريدز مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

🇪🇬 MO SALAH!!!



⚽️ The Egyptian king makes it 1-0 to Liverpool in the #UCL final. pic.twitter.com/ZoTqBdqdfo — EGY Football (@EGYFootball_en) 1 июня 2019 г.

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المصدر: RT