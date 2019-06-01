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شاهد.. محمد صلاح يهز شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يهز شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال
AFP GABRIEL BOUYS
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وضع النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في مرمى توتنهام، وذلك في "الديربي" الإنجليزي، الذي يجمعهما في هذه اللحظات في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم للريدز مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" ليفربول وتوتنهام في دوري الأبطال

المصدر: RT  

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