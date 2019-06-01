صلاح يحرز أحد أسرع أهداف نهائي دوري الأبطال!

أحرز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، في مرمى فريق توتنهام، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف النجم محمد صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري الأبطال (1:48)، بعد هدف أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني، الذي أحرز هدفا سريعا بعد مرور 50 ثانية فقط، في مرمى ليفربول بالذات، في نهائي 2005.

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وتقدم ميلان في تلك المباراة النهائية، بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول، ولكن ليفربول تمكن من إدراك التعادل في الشوط الثاني، بتسجيله ثلاثية أيضا، من ثم انتزع منه اللقب بركلات الترجيح (3-2).

وأصبح صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي واللاعب الإفريقي الرابع، الذي يسجل في نهائي دوري الأبطال، بعد الجزائري رابح ماجر في نهائي الموسم (1986-1987)، والكاميروني صامويل إيتو، في عامي (2006 و2009)، والإيفواري ديديه دروغبا، في نهائي 2012، والسنغالي ساديو ماني في 2018.

المصدر: وكالات