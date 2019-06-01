الترجي يحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد رفض لاعبي الوداد استكمال المباراة

توج الترجي التونسي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد رفض منافسه في إياب المباراة النهائية، الوداد المغربي، استكمال اللقاء بسبب تعطل تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار".

وشهدت المباراة سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-0). وفي نهاية المطاف، رفض لاعبو الوداد العودة للملعب، قبل أن يطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما، صافرة النهاية لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، و2019).

وأقيمت المباراة على الملعب الأولمبي في رادس بتونس، لحسم وجهة اللقب بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا الأسبوع الماضي في الرباط.

لكن الترجي كان المبادر إلى الهجوم والتقدم في الدقيقة 41 عبر لاعبه الجزائري يوسف البلايلي. وفي الشوط الثاني، دخل الوداد بشكل أقوى وأفضل، وسجل هدف التعادل بكرة رأسية من وليد الكارتي (58).

وكان هذا الهدف نقطة التحول في مسار المباراة، إذ أن الحكم غاساما ألغاه من دون اتضاح السبب المباشر، والذي راوح بين احتساب تسلل على الكارتي أظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن موجودا، أو احتساب خطأ على اللاعب المغربي لوجود دفع منه بحق مدافع الترجي خليل شمام. ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية "الفار"، توقفت المباراة، بعدما تبين أن هذه التقنية معطلة.

وبعد فترة توقف امتدت لنحو 90 دقيقة، أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، بينما كان فريق الوداد قد غادر الملعب بالكامل.

المصدر: وكالات