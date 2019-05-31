فيدرر يبلغ الدور الرابع لبطولة "رولان غاروس"

واصل روجر فيدرر عودته الموفقة إلى بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بتأهله إلى الدور الرابع بعد فوزه السهل نسبيا اليوم، على النرويجي كاسبر رود.

واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاما، إلى ساعتين و14 دقيقة، للفوز على منافسه النرويجي، بنتيجة 6-3 و6-1 و7-6، ليحجز بذلك بطاقته إلى الدور الرابع من البطولة الفرنسية، التي فاز بلقبها مرة واحدة (2009) في مسيرته المرصعة بـ20 لقبا كبيرا.

ويأمل فيدرر، أن تكون العودة إلى البطولة الفرنسية مكللة في نهاية المطاف بلقبه الـ21 في "الغراند سلام"، ما سيجعله البطل الأكبر سنا في تاريخ البطولات الكبرى، لكن عليه التعامل مع كل مباراة على حدة، بدءا من التالية التي ستجمعه بالفرنسي نيكولا ماهو أو الأرجنتيني ليوناردو ماير.

المصدر: وكالات