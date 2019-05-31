هجوم مسلح على مقاتلة برازيلية

هاجم لصوص مسلحون بطلة منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، المقاتلة البرازيلية جيسيكا أندرادي، صباح الخميس، في مدينة نيتيروي البرازيلية.

وأوقف اللصوص المسلحون أندرادي، التي كانت تقود سيارتها وإلى جانبها صديقتها، وأخذوا منهما هاتفيهما، وأجبروهما على مغادرة السيارة، ومن ثم فروا على متنها من مسرح الجريمة.

وقال جيليارد بارانا مدرب أندرادي لـ "MMA Fighting" إنهما بخير رغم الخوف والهلع.

وتوجت جيسيكا أندرادي (27 عاما) بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، على حساب الأمريكية روز نامايوناس، إثر فوزها عليها في النزال، الذي جمعهما ضمن دورة "UFC 237".

وأسقطت المقاتلة البرازيلية منافستها الأمريكية على رأسها، بشكل مروع، في الجولة الثانية، واضطر الحكم لوقف النزال، والتأكد من سلامة روز نامايوناس، بسبب فظاعة المشهد.

المصدر: وكالات